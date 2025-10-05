Tunceli’de 10 yıl önce terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Hakan Çalışkan, yıllardır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybederek şehitlik mertebesine ulaştı.

2015 yılının 10 Eylül gecesi, Tunceli’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan polis lojmanlarının güvenlik noktasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Çatışmada üç polis memuru ve bir sivil yaralanırken, ağır yaralanan polis Hakan Çalışkan hemen Elazığ’a sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

10 yıl süren yaşam mücadelesi

O günden sonra bitkisel hayata giren Çalışkan, yıllar boyunca hastanelerde ve evde tedavi gördü. Umutların hiç tükenmediği bu süreçte ailesi ve meslektaşları, onun yeniden ayağa kalkacağı günü bekledi. Ancak uzun süredir Bursa Yıldırım’da sürdürülen tedaviye rağmen, yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

Erzurum’un evladıydı

Aslen Erzurum’un Çayüstü köyünden olan Hakan Çalışkan, memleketinde sevilen, görevine bağlı bir polis olarak tanınıyordu. Son yıllarını geçirdiği Bursa’da ailesiyle yaşayan Çalışkan’ın vefat haberi, hem Bursa’da hem Erzurum’da büyük üzüntü yarattı.

Şehit polis Hakan Çalışkan için tören düzenlenmesi bekleniyor. Çalışkan, on yıl önce girdiği mücadeleyi onurla sürdürerek, sonunda şehitlik mertebesine ulaştı.