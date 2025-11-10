Son Mühür- Safi Arpaguş liderliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı kurumun temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87.yılında yayınladığı bir mesajla andı.

''Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yâd ediyoruz.'' denilen mesajda,

''Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz.

Milletimizin huzuru için...



Ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildiği görüldü.



Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş görevi Ali Erbaş'tan devralmasının ardından makam odasına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını astırmasıyla dikkati çekmişti.