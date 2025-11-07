Son Mühür / Alper Temiz - Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla bir süredir tutuklu bulunan Necati Arabacı, mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliye edileceği öğrenildi.

Almanya doğumlu olan ve “Cehennem Necati” lakabıyla tanınan Arabacı, 1990’lı yıllardan itibaren Avrupa’daki Hells Angels bağlantılı yapılanmalarla anılmıştı. Türkiye’ye dönüşünden sonra İzmir, Bodrum ve Çeşme hattında faaliyet gösterdiği öne sürülen Arabacı, geçtiğimiz ay İzmir’de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

"Türkiye'deki ticari girişimleri yasal"

Arabacı’nın avukatı Evren Ufuk Ünüvar, müvekkilinin suçlamalarla ilgisi bulunmadığını belirterek mahkemeye kapsamlı delil ve beyanlar sundu. Ünüvar’ın sunduğu belgelerde, Arabacı’nın yurt dışı bağlantılarının “suç örgütü faaliyetlerinden bağımsız” olduğu, Türkiye’deki ticari girişimlerinin ise yasal çerçevede yürütüldüğü ifade edildi. Mahkeme, savunma tarafının sunduğu bu delillerle birlikte Arabacı’nın tutukluluk süresini ve yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Kaynaklara göre Necati Arabacı, adli kontrol süreci boyunca ikametinden çıkamayacak ve elektronik kelepçe ile takip edilecek.