Türkiye’de her yıl 10 Kasım tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anılıyor. Bu özel günde sabah saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşunda bulunuluyor ve çeşitli kurumlarda anma törenleri düzenleniyor. Pek çok kişi ise 10 Kasım’da bankaların çalışma durumunu ve bunun resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.

10 Kasım’da Bankalar Açık mı?

10 Kasım, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer almıyor. Her yıl düzenlenen Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında ulusal yas uygulanıyor, fakat bu gün resmi tatil statüsüne sahip değil. Bankalar, 10 Kasım tarihinde normal mesai saatleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Yani banka şubeleri 10 Kasım’da açık oluyor ve olağan çalışma düzenini sürdürüyor.

Genellikle bankaların çalışma saatleri 09:00 ile 17:00 arasında oluyor. Yoğunluk nedeniyle bazı işlemlerin süresi uzayabiliyor, bu yüzden kritik banka işlemlerini sabah saatlerinde yapmak avantaj sağlıyor. Bankaların yanı sıra, resmi kurumlar ve okullar da 10 Kasım’da faaliyetlerine devam ediyor.

10 Kasım’da Diğer Kamu Kurumları

10 Kasım’da, bankalar dışında resmi kurumlar, hastaneler ve eczaneler de normal çalışma düzenini sürdürüyor. Anma törenleri dışında işleyişte bir değişiklik olmuyor. Sadece saat 09.05’te kısa süreli saygı duruşu yapılıyor. Anma etkinliklerine katılım çoğunlukla öğrenciler ve kamu çalışanları tarafından gerçekleşiyor. Ancak mesai düzeni açısından resmi bir tatil uygulanmıyor.

10 Kasım’ın Hukuki Statüsü ve Bankacılık Hizmetleri

Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilen günler ulusal ve dini bayramlardan oluşuyor. 10 Kasım ise bu kapsamda değerlendirilmediği için, bankalar ile diğer kamu kurumları bu günde açık kalıyor. Havale, EFT, şube işlemleri gibi bankacılık hizmetleri hafta içi olağan seyrinde işliyor.

Herhangi bir aksama yaşanmıyor ve vatandaşlar banka işlemlerini 10 Kasım’da da gerçekleştirebiliyor. Günün anlam ve önemi gereği anma törenleri dışında, tüm işleyiş genel olarak haftanın diğer günleriyle aynı şekilde devam ediyor.