Yılbaşı tatili nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu ve vatandaşların ulaşım taleplerini dikkate alan yetkililer, sefer saatlerinde de düzenlemeye gitti. Bakanlık bünyesindeki hatlarda ücretsiz geçiş hakkı tanınırken, kent içi ulaşımın diğer ayaklarını oluşturan otobüs, metro ve vapur seferleri için farklı bir tarife işleyişi bulunuyor. İzmir halkı, 1 Ocak günü boyunca İZBAN istasyonlarından kart basmadan veya ücret ödemeden geçiş yapıyor.

İZBAN ve Bakanlık Hatlarında Ücretsiz Ulaşım

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 1 Ocak günü saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar sürecek olan uygulama kapsamında; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz yapılıyor.

Bu karar doğrultusunda İzmir'de Aliağa ile Selçuk arasındaki 136 kilometrelik hatta hizmet veren İZBAN banliyö treni, tüm gün boyunca yolcularını ücretsiz taşıyor. Vatandaşlar, İzmirim Kart bakiyelerinden düşüş olmadan bu hattan faydalanabiliyor.

ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ Ücretli mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği ESHOT otobüsleri, İzmir Metrosu, Tramvay hatları ve İZDENİZ vapurları, Ulaştırma Bakanlığı'nın "ücretsiz ulaşım" kararı kapsamında yer almıyor. Belediye meclisinden aksi yönde özel bir karar çıkmadığı sürece, bu hatlarda 1 Ocak günü mevcut "Resmi Tatil" tarifesi veya standart ücret tarifesi uygulanıyor.

Belediyeye bağlı toplu taşıma araçları, resmi tatil olması nedeniyle "Pazar" veya "Tatil" sefer sıklığına göre çalışıyor. Özellikle gece saatlerinde yoğunluğun azalmasıyla birlikte Baykuş Seferleri ve nöbetçi hatların devreye girmesi planlanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ESHOT mobil uygulaması üzerinden güncel sefer saatlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.