Son Mühür / Yiğit Uzun- Bornova Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı, Başkan Ömer Eşki’nin anlamlı bir anma ile başladı. Başkan Eşki, konuşmasında Gazze’de yaşanan insani dramı hatırlatarak, Filistin mücadelesinin sembol ismi Yaser Arafat’ı andı.

Eşki, sözlerinin ardından Arafat’ın simgesi haline gelen poşuyu meclis kürsüsüne astı. Bu hareket, meclis salonunda dikkatle izlendi.

Başkan Ömer Eşki, “Gazze’de yaşanan trajedi yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak vicdan yarasıdır. Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve Yaser Arafat’ın hatırasını yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur” dedi.