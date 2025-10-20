Şeyda Sağlıkova Tomruk, sağlık yönetimi alanında görev yapan deneyimli bir hemşire. 20 Ocak 1987’de Bulgaristan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lise eğitimini ise Plevne Lisesi’nde tamamladı. 2008’de Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu, ardından 2010’da aynı üniversitede hemşirelik yüksek lisansını bitirdi.

Şeyda Sağlıkova Tomruk Kimdir?

Çalışma hayatına 2008 yılında Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde başladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Çocuk Beslenme-Endokrin Servisi’nde hemşire olarak görev aldı. 2011-2012 yıllarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde süpervizör hemşirelik yaptı.

2012 ile 2018 yılları arasında Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde çocuk acil servisinde çalıştı. Ardından Kalite Yönetimi Birimi’ne geçti ve yönetim süreçlerinde görev aldı. Sağlık hizmetlerindeki yönetim ve kalite standartlarının geliştirilmesi alanında aktif rol oynadı.

Güncel Görevi ve Ailesi

Şeyda Sağlıkova Tomruk, 2021 yılında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Müdür Yardımcısı olarak göreve geldi ve halen bu görevini sürdürüyor. Murat Tomruk ile evli ve iki çocuk annesi. Sağlık yönetimi ve hizmet kalitesi konularında uzun yıllara dayanan birikimiyle, Türkiye’de sağlık sektöründe idari alanda önemli görevler üstleniyor.

Eşi Murat Tomruk'un İfadeye Çağrılması

Murat Tomruk son günlerde yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki bir soruşturma nedeniyle gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun başlattığı bu soruşturmada Divan Otelleri’nin ticari işlemleriyle bağlantılı olarak ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Tomruk, emniyete giderek savcılığa ifade verdi. İfade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Soruşturmanın şirket işlemleriyle ilgili olduğu belirtildi ve süreç adli makamlar tarafından yürütülüyor. Bu nedenle medya ve kamuoyunda ismi sıkça anılıyor.