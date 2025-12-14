Evlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan sertleşmiş havlular, hem kullanım konforunu düşürüyor hem de ciltte tahrişe yol açabiliyor. Yıkandıktan sonra taş gibi olan ve zımparayı andıran bir form alan havluların kaderi ise doğru yöntemle değişebiliyor.

Sertleşmenin temel nedeni yanlış ürün kullanımı

Uzmanlara göre havluların zamanla sert ve pürüzlü hale gelmesinin başlıca nedeni, kumaş liflerinde biriken deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları. Özellikle yumuşatıcıların, liflerin üzerini kaplayarak hem sertliğe neden olduğu hem de havluların su emme kapasitesini azalttığı belirtiliyor. Açık havada kurutma ise bu etkiyi daha da artırabiliyor.

Karbonat ve sirke yerine öne çıkan yöntem

Genellikle karbonat veya beyaz sirke önerilse de bu yöntemde asıl dikkat çeken ürün çamaşır sodası kristalleri oluyor. Sodyum karbonat olarak bilinen bu güçlü alkali madde, kumaşın içine yerleşmiş yağ ve deterjan kalıntılarını parçalayarak liflerin yeniden açılmasını sağlıyor.

Uygulaması son derece basit

Uzmanların paylaştığı yönteme göre, çamaşır makinesine yerleştirilen havlular için normal deterjan kapsülünün yanına yaklaşık bir yemek kaşığı çamaşır sodası kristali eklenmesi yeterli oluyor. Bu işlem sırasında yumuşatıcı kullanılmaması özellikle öneriliyor.

Kurutma aşaması sonucu belirliyor

Yıkama sonrasında havluların mümkünse doğal şekilde ya da nem alıcı yardımıyla kurutulması tavsiye ediliyor. Bu sayede lifler daha az zarar görüyor ve havluların kabarıklığı korunuyor.

Tek yıkamada gözle görülür fark

Uygulamanın ardından havluların yeniden yumuşak, kabarık ve misafirlikte dahi kullanılabilecek bir forma kavuştuğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre doğru ürün ve doğru yöntemle sertleşmiş havlular, ilk günkü hissine geri dönebiliyor.