Sivas genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililer uyardı. Bu meteorolojik veriler ışığında, Akıncılar, Divriği, Suşehri ve Zara gibi ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündemdeki yerini korudu.

Sivas'ta Hava Durumu ve Meteorolojik Veriler

Meteoroloji verilerine göre, 14 Aralık Pazar akşamı ve 15 Aralık Pazartesi günü Sivas genelinde çok bulutlu bir hava hakim oldu. Şehir merkezinde aralıklı yağmur görülürken, yüksek kesimlerde yağışın kara dönüştüğü gözlemlendi. 15 Aralık Pazartesi günü için beklenen en yüksek sıcaklık 4 derece, en düşük sıcaklık ise -3 derece olarak tahmin edildi.

Uzmanlar, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülebileceğini, bunun da görüş mesafesini düşürebileceğini belirtti. Sürücülerden, özellikle Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya karayollarındaki geçitlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Valilikten Tatil Açıklaması Geldi mi?

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından alınan son bilgilere göre, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü için il genelinde veya herhangi bir ilçede alınmış resmi bir "kar tatili" kararı bulunmuyor. Şu anki meteorolojik şartların eğitimi aksatacak düzeyde olmadığı değerlendirildi.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri, Sivas merkez ve tüm ilçelerinde (Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara) planlandığı şekilde devam etti. Yetkililer, hava koşullarının anlık değişimine göre yeni bir değerlendirme yapılması durumunda resmi kanallardan duyuru yapılacağını bildirdi.