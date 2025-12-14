Aralık ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, kombi ve radyatörlerin daha yoğun kullanılmasına neden oldu. Ancak birçok evde kombi yüksek ayarda çalışmasına rağmen peteklerin beklenen sıcaklığı vermediği görülüyor. Bu durum hem yaşam konforunu düşürüyor hem de yüksek doğal gaz faturalarına yol açıyor.

Binlerce lira fatura ödeyen ancak evini yeterince ısıtamayan vatandaşlar, sorunun kaynağını merak ederken, deneyimli tesisat ustaları petek verimini artıracak temel noktalara dikkat çekiyor.

Tesisat ustalarına göre sorun çoğu zaman basit nedenlerden kaynaklanıyor

Doğal gaz kullanılan evlerde peteklerin ısı çıkışını azaltan nedenlerin büyük bölümünün pahalı arızalardan değil, ihmal edilen bakım eksikliklerinden oluştuğu belirtiliyor. Fantastic Services’ten tesisatçı Zhelyazko Yanchev, herkesin uygulayabileceği pratik yöntemlerin altını çiziyor.

Peteklerin üzerindeki toz ve engeller ısıyı hapsediyor

Uzmanlara göre peteklerin yeterince ısıtmamasının ilk nedeni, radyatörlerin üstünün ve çevresinin toz, kir ya da eşyalarla kaplı olması. Radyatörler, doğal konveksiyon prensibiyle çalışıyor. Soğuk hava alttan içeri giriyor, ısınan hava ise üstten yükselerek odaya yayılıyor. Bu akışı engelleyen her nesne, ısının odaya ulaşmasını zorlaştırıyor.

Peteklerin içindeki sıvı eksikliği performansı düşürüyor

Peteklerin içindeki su miktarı, ısıtma performansını doğrudan etkiliyor. Uzun süreli kullanımda peteklerdeki sıvı seviyesi azalabiliyor. Daha az su, daha düşük ısı anlamına geliyor. Bu nedenle her kış öncesinde peteklerin kontrol edilmesi ve varsa sıvı eksikliğinin giderilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İç kısımda biriken tortular ısının önündeki en büyük engel

Peteklerin dışındaki toz kadar, hatta ondan daha fazla etkili olan bir diğer sorun ise iç kısımda zamanla biriken tortular. Bu tortular, ısının dengeli dağılmasını engelliyor ve sistemin verimini ciddi şekilde düşürüyor. Aynı zamanda kazan arızalarının da başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, peteklerin belirli aralıklarla içten temizlenmesinin hem ısıtma performansını artırdığını hem de sistemin ömrünü uzattığını belirtiyor.

Basit bakım, yüksek ısı ve daha düşük fatura sağlıyor

Tesisat ustalarına göre peteklerin temizlenmesi, sıvı seviyesinin tamamlanması ve etrafının açık bırakılması, evin çok daha kısa sürede ısınmasını sağlıyor. Bu basit önlemler sayesinde kombinin daha az çalıştığı, doğal gaz tüketiminin düştüğü ve faturaların kontrol altına alındığı ifade ediliyor. Kış aylarında daha sıcak bir ev için pahalı çözümlerden önce bu temel adımların mutlaka gözden geçirilmesi öneriliyor.