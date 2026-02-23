Türkiye'nin en tanınan gastronomi isimlerinden olan Sahrap Soysal'ın aile bağları, eğitim geçmişi ve kariyer hikayesi merak konusu oldu. Peki Sahrap Soysal kimdir, Aydın Doğan'ın neyi, eşi ne doktoru? İşte detaylar...

Sahrap Soysal Aydın Doğan'ın neyi?

Sahrap Soysal, ünlü iş insanı Aydın Doğan'ın yeğeni. Soysal'ın annesi Hikmet Ataman, Aydın Doğan'ın ablası. Bu akrabalık bağı, Soysal'ın medya dünyasıyla olan yakınlığını da açıklıyor. Ancak Soysal, kariyerini tamamen kendi yeteneği ve yemek tutkusuyla inşa eden bir isim olarak tanınıyor.

Sahrap Soysal'ın eşi ne doktoru?

Sahrap Soysal, Dr. Nuri Soysal ile evli. Eşi Nuri Soysal, mesleği itibarıyla plastik cerrah. Çiftin bu evlilikten Mehmet, Ömer ve Hasan adlarında üç oğlu bulunuyor. Soysal, 1999 yılında ikiz çocuklarının dünyaya gelmesiyle aktif iş hayatına ara vererek çocuklarının bakımına odaklanmış, ardından yemek dünyasına yönelmişti.

Sahrap Soysal nerelidir?

Sahrap Soysal, 10 Kasım 1959 tarihinde Gümüşhane'de dünyaya geldi. Babası Hasan Ataman, annesi Hikmet Ataman. Bülent, Sevgi, Banu, Ayşegül ve Leyla adlarında beş kardeşi var. 2026 itibarıyla 66 yaşında olan Soysal, akrep burcu.

Sahrap Soysal hangi bölüm mezunu?

Sahrap Soysal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. Üniversite sonrası 1983-1998 yılları arasında Ankara'da farklı şirketlerde yöneticilik yapan Soysal, kimyager kökenli olmasına rağmen hayatını mutfağa ve gastronomi dünyasına adadı.

Sahrap Soysal'ın televizyon kariyeri

Yemek yapma tutkusunu keşfeden Soysal, tesadüfi bir gelişmeyle televizyon dünyasına adım attı. 2000-2003 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Mutfakta Keyif programıyla ekran kariyerine başladı. Ardından yine Kanal D'de hafta içi her gün Lezzetli Mutfaklar programını sundu.

Star TV'de Melek Baykal'ın programında görev alan Soysal, daha sonra aynı kanalda Sahrap'la Ramazan Sofrası adlı programı üstlendi. 2023 yılında FOX ekranlarında, şu anda ise NOW TV'de ramazan özel yemek programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Sahrap Soysal'ın kitapları ve ödülleri

Sahrap Soysal, yalnızca ekran önünde değil, yemek yazarlığı alanında da önemli başarılara imza attı. Yazdığı kitaplar uluslararası düzeyde ödüller kazandı:

Bir Yemek Masalı (2003) – İsveç'te Gourmand En İyi Yöresel Yemek Kitabı ödülü

(2003) – İsveç'te Gourmand En İyi Yöresel Yemek Kitabı ödülü Anne Ben Acıktım (2005) – Çocuklara özel yemek kitabı

Sevgilim Akşama Ne Pişirdin (2006) – Gourmand Onur Ödülü

(2006) – Gourmand Onur Ödülü Derviş Sofraları (2007) – Frankfurt Kitap Fuarı En İyi Mutfak Tarihi Kitabı ödülü

Derviş Sofraları (2007) – Frankfurt Kitap Fuarı En İyi Mutfak Tarihi Kitabı ödülü

(2011) Kalaylı Kaplarda Alaylı Yemekler (2012)

2004 yılından bu yana Hürriyet gazetesi Kelebek ekinde yemek köşesi yazan Soysal, aynı zamanda çeşitli gazete ve dergilere yemek kültürü üzerine makaleler kaleme alıyor.