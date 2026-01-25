İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Latife Hanım Köşkü Anıevi Özel Müzesi, tamamlanan güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın ailesine ait olan tarihi yapı, Cumhuriyet dönemine tanıklık eden önemli mekânlar arasında yer alıyor.

1860’lı yıllardan günümüze uzanan yapı

Latife Hanım Köşkü Anıevi Özel Müzesi’nin yer aldığı Uşakizade Köşkü’nün, 1860’lı yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alan içinde bulunan köşk, Latife Hanım’ın ailesi tarafından uzun yıllar yazlık konut olarak kullanıldı.

Zübeyde Hanım’ın son günlerini geçirdiği mekân

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 18 Aralık 1922 tarihinde İzmir’e geldikten sonra son günlerini bu köşkte geçirdi. Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923’te Latife Hanım Köşkü’nde hayatını kaybetti. Yapı, ilerleyen yıllarda adliye binası ve dershane olarak da kullanıldı.

Anıevi olarak halka açılması

2005 yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından kamulaştırılan köşkte, 2007 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından yapı, 19 Mayıs 2008’de anıevi olarak halka açıldı. Resmî açılış ise 9 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirildi. Müze, 2008–2015 yılları arasında yaklaşık 600 bin ziyaretçi ağırladı.

Balmumu heykeller dikkat çekiyor

Müzede, bağış ve satın alma yoluyla elde edilen döneme ait eşyalar sergileniyor. Atatürk, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım’a ait balmumu heykeller de koleksiyonda yer alıyor. Heykeller, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından hazırlanarak İzmir’e getirildi.

Güncel durum: Müze şu an kapalı

Latife Hanım Köşkü Anıevi Özel Müzesi, kamuoyunda yer alan “yeniden açıldı” paylaşımlarına rağmen halen ziyarete kapalı durumda bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son açıklamada, güçlendirme ve restorasyon sürecinin tamamlanmadığı, ihale ve mevzuat aşamalarının ise Karşıyaka Belediyesi sorumluluğunda ilerlediği belirtildi. Resmî bir açılış tarihi henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.