Bu açıklamayı takiben TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini tek tek açıklayarak PFDK’ya sevk edildiklerini duyurmuştu. Aralarında en çok dikkat çeken isim ise Süper Lig’de en fazla maça çıkan hakemlerden Zorbay Küçük oldu.

Gazeteci Ersin Düzen, Zorbay Küçük hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Zorbay Küçük süreciyle ilgili edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Bu bir haberdir, içinde yorumum yoktur… MHK Başkanı, TFF Başkanı’nın basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor. Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı. Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor. Zorbay Küçük, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 tl’lik Arjantin ligine bahis yapıldığını söylüyor. Zorbay Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor. İşin UEFA boyutu da önemli. Zorbay Küçük, bir çok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak. Ayrıca UEFA da bu konuda soruşturma açmayı planlıyor.”