Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile teknik direktör Domenico Tedesco, yakın zamanda iki oyuncunun durumu hakkında özel bir görüşme gerçekleştirdi. Alman teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı cezalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Disiplinin zedelenmemesi için affedilmelerini uygun bulmadığını” dile getirdi.
Kadro dışı kaldırılar
İrfan Can Kahveci, Samsunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Archie Brown ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden kadro dışı bırakılmıştı. Cenk Tosun ise aynı maçta yedek kaldığı için tepkisini gösterince teknik heyet tarafından disiplin cezası almıştı. Yaklaşık 20 gündür kadro dışı olan iki futbolcu, takımla birlikte antrenmanlara katılamıyor.
Takımdan ayrılacaklar
Af kararı verilmemesi üzerine, İrfan Can ve Cenk Tosun’un menajerleriyle yeni kulüplerle görüşmelere başladığı bildirildi. Her iki futbolcunun da devre arasında takımdan ayrılma olasılığına olumlu baktığı ifade ediliyor.
Performansları
İrfan Can Kahveci bu sezon 12 maçta görev aldı ancak gol veya asist katkısı yapamadı. Cenk Tosun ise 7 maçta forma giyerek 1 asist kaydetti. İki futbolcu şu anda Fenerbahçe’nin U17 takımıyla idmanlarını sürdürüyor ve çalışmalarını altyapı antrenörü Tayfun Seven’in gözetiminde gerçekleştiriyorlar.
Karar değişmeyecek
Fenerbahçe yönetiminin şu an için iki futbolcuya yönelik herhangi bir taviz vermeyi düşünmediği, Tedesco’nun disiplin çizgisi vurgusuna tamamen destek verdiği bildirildi. Bu nedenle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.