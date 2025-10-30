Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile teknik direktör Domenico Tedesco, yakın zamanda iki oyuncunun durumu hakkında özel bir görüşme gerçekleştirdi. Alman teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı cezalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Disiplinin zedelenmemesi için affedilmelerini uygun bulmadığını” dile getirdi.

İrfan Can Kahveci, Samsunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Archie Brown ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden kadro dışı bırakılmıştı. Cenk Tosun ise aynı maçta yedek kaldığı için tepkisini gösterince teknik heyet tarafından disiplin cezası almıştı. Yaklaşık 20 gündür kadro dışı olan iki futbolcu, takımla birlikte antrenmanlara katılamıyor.

Takımdan ayrılacaklar

Af kararı verilmemesi üzerine, İrfan Can ve Cenk Tosun’un menajerleriyle yeni kulüplerle görüşmelere başladığı bildirildi. Her iki futbolcunun da devre arasında takımdan ayrılma olasılığına olumlu baktığı ifade ediliyor.

