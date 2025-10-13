Son Mühür- Hadid, Instagram gönderisinde “Yük çok ağır geldiğinde ve gelecek karanlık göründüğünde, eğer kıvılcımını kaybettiğini hissediyorsan bir an durmakta sakınca yoktur” ifadelerini kullandı.

“Felç edici ve görünmez bir yük taşıyorum”

Yıllardır depresyon ve kaygı bozukluğu ile yaşadığını söyleyen ünlü model, bu durumun hayatına etkilerini samimi bir şekilde paylaştı. Hadid, yaşadığı süreci “Her şeyi kapsayan, felç edici ve dış dünyaya görünmez bir yük” sözleriyle tanımladı.

Günlük yaşamında zaman zaman gözyaşlarına boğulduğunu belirten Hadid, çevresindeki her şeyin parlak görünmesine rağmen zihninde ağır bir baskı hissettiğini söyledi.

“Artık hassasiyetimi bir güç olarak görüyorum”

Bella Hadid, yaşadığı zorluklara rağmen empati duygusunu ve hassasiyetini bir zayıflık olarak değil, bir güç olarak görmeye başladığını ifade etti. Takipçilerine moral veren model, “Yalnız değilsiniz. Ve sizi çok seviyorum.” mesajıyla paylaşımını sonlandırdı.

UNICEF çalışmalarıyla yeni bir bakış kazandı

Hadid, UNICEF ile yürüttüğü insani yardım projelerinin kendisine büyük farkındalık kazandırdığını da anlattı. Travma yaşayan çocuklar ve ailelerle tanışmanın dayanıklılık anlayışını derinleştirdiğini belirten Hadid, bu deneyimlerin psikolojik mücadelesine güç kattığını söyledi.

Modelin bu samimi paylaşımı, kısa süre önce 13 yıldır mücadele ettiği Lyme hastalığıyla ilgili yaptığı güncellemenin ardından geldi. Eylül ayında hastanede oksijen tüpüyle tedavi gördüğü görüntüleri paylaştığında, hayranları endişelenmişti.