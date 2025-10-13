Son Mühür- Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mauro Icardi ve Wanda Nara, yıllardır magazin gündeminin merkezinde yer alıyor.

Aldatma iddiaları, mesaj ifşaları, tartışmalar ve ayrılık söylentileriyle sık sık gündeme gelen çift, özel hayatlarındaki çalkantılar nedeniyle adeta magazin basınının vazgeçilmez konusu haline geldi.

Wanda Nara, bu süreçte yaptığı her paylaşım ve açıklamayla hem Arjantin’de hem Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

“M” harfiyle gizemli paylaşım

Nara, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta sadece “M” harfi kullanarak dikkat çekmişti.

Bu paylaşım, sosyal medyada “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını gündeme taşımıştı. Takipçileri arasında büyük merak uyandıran bu gönderi, kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı.

Yeni sevgilisi Martin Migueles ile ilk pozunu paylaştı

Meraklı bekleyiş sona erdi. Wanda Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ile çekildiği ilk fotoğrafı paylaştı. Ünlü isim, birlikte poz verdiği kareyi kalp emojisi ile paylaşarak yeni ilişkisini resmen duyurdu. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce yorum aldı.

Rapçi L-Gante defteri kapandı

Wanda Nara, daha önce Arjantinli ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı fırtınalı aşk nedeniyle de sıkça magazin gündeminde yer almıştı. Ancak bu ilişkinin sona ermesinin ardından Nara, bir süre sessizliğe bürünmüştü.