Bu gelişme, sinema ve animasyon dünyasında şimdiden önemli bir gündem yarattı. ABD’de 29 Kasım’da vizyona girecek olan Zootopia 2, Türkiye’de de eşzamanlı vizyona girecek. Filmin Türkçe dublaj kadrosu ve detayları, hayranları sosyal medyada harekete geçirdi; prodüksiyonun orijinal oyuncu ekibiyle devam etmesi ayrı bir merak konusu oldu.

Türkiye’deki sinema salonlarında, kasım sonunda izleyicilerle buluşacak olan Zootopia 2; yeni karakterleri, özgün hikayesi ve iddialı dublaj ekibiyle animasyon tutkunlarının radarına girdi. Serinin ikinci filminde, Judy Hopps ve Nick Wilde’ın yeni macerası ve Zootropolis’in bilinmeyen yönleri izleyicileri ekrana taşıyacak.

Zootopia 2 Türkiye Vizyon Tarihi

Zootopia 2, Türkiye’de 28 Kasım tarihinde sinema salonlarında olacak. Dünya genelinde benzer tarihlerde gösterime giren film için özellikle kasım ayının son haftası işaret ediliyor. ABD ile eşzamanlı vizyon uygulaması, Zootopia hayranları için sevindirici bir detay oldu. Bu gelişmeyle beraber sinemaseverler, yeni animasyon macerasını Türkçe dublaj seçeneğiyle ilk gösterim gününden itibaren izleyebilecek. Disney Animation’ın yeni takvimine göre, Zootopia 2 hem çocuklara hem de yetişkinlere seslenen güçlü bir kadroyla sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Türkçe Dublaj Kadrosu ve Oyuncular

Serinin yeni filminde, Türkçe dublaj kadrosu özenle seçildi. Nick Wilde karakterini ilk filmde olduğu gibi Cem Yılmaz seslendirecek. Judy Hopps’a Aysun Topar, Şef Bogo’ya Fatih Özacun, Bellwether’a Suzan Acun, Clawhauser’a Emrah Özertem, Bonnie Hopps’a Özlem Altınok sesiyle hayat veriyor. Kadroda ayrıca Nüvit Candaner (Belediye Başkanı Lionheart), Gökhan Özdemir (Yax) ve Özdemir Çiftçioğlu (Stu Hopps) yer alıyor. Dublaj kadrosunun önceki filmle büyük ölçüde aynı olması, izleyicilerde tanıdık ve başarılı seslerin tekrar buluşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra, kadroya Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram gibi yeni isimlerin dahil olduğu da belirtildi. Kadro hem özgün karakter vurgusuyla dikkat çekiyor hem de animasyonun yerel izlenme değerini artırıyor.

Yeni Hikaye: Konu ve Beklentiler

Filmin ikinci bölümünde, Judy Hopps ve Nick Wilde Zootropolis'te başlayacak olan yeni bir maceranın parçası oluyor. Hikaye, şehre gelen gizemli bir sürüngen karakter olan Gary De’Snake etrafında şekilleniyor. Yine ailece izlenebilecek düzeyde olan, eğlenceli ve düşündürücü bir hikaye ortaya konuldu. Bu defa Zootropolis’te yeni bir sürüngen popülasyonunun varlığı üzerinden, toplumda önyargı ve farklılıkların nasıl anlaşıldığı işleniyor. Filmde karakterlerin yeni vaka peşine düşmeleri, şehirde yaşanan olaylar ve toplumsal mesajlar öne çıkıyor. Filmin orijinal müzikleri ve genişletilen dünyası da seriye yeni bir soluk katarken, sosyal ilişkiler ve dostluk teması öne taşınıyor. Zootopia 2, beklentilerin yüksek olduğu, özgün anlatımı ve kaliteli dublajıyla animasyon dünyasında iddialı bir iz bırakacak.