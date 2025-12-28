Eğitim ve öğretime ara verilip verilmeyeceği kararı, valilik koordinesinde toplanan il hıfzıssıhha kurulu verilerine göre netleşiyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde fırtına uyarısının devam etmesi, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için güvenlik risklerini ön plana çıkarıyor. İl genelindeki hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve kuvvetli buzlanma beklentisi, idari izin ve tatil ihtimalini doğrudan etkiliyor.

Meteoroloji'den Zonguldak İçin Turuncu Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve çevresi için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, bölgede kar kalınlığının kıyı kesimlerde 10-20 santimetreyi, yüksek bölgelerde ise 50 santimetreyi aşması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmini, tipi ve görüş mesafesinde azalma gibi riskleri beraberinde getirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyretmesi, don olaylarının şiddetini artırdı.

Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Karayolları ekipleri, ana arterlerin açık tutulması için tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara karayollarındaki geçişlerde ağır vasıtalar için kısıtlamalar gündeme geldi.

Zonguldak Valiliği 29 Aralık Okul Tatili Kararını Açıkladı Mı?

Zonguldak Valiliği, 29 Aralık Pazartesi günü için bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı tehlikeye soktuğu bölgelerde eğitimin bir gün süreyle durdurulduğu belirtildi. İl genelinde tamamen bir tatil kararı alınması durumunda, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı bilgilendirme yapılıyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, özellikle yüksek rakımlı köylerde ve taşımalı sistemin yoğun olduğu bölgelerde tedbirlerin artırıldığını gösteriyor.

Engelli ve hamile kamu personeli için de benzer hava koşullarında idari izin kararı uygulanıyor. Velilerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına kar tatili kararları genellikle akşam saatlerinde netlik kazanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullardaki ısıtma sistemlerinin kontrol edildiğini ve olası bir tatil durumunda uzaktan eğitim planlamalarının hazır olduğunu bildirdi. Karar süreci, saha ekiplerinden gelen anlık yol durumu raporlarına göre şekilleniyor.