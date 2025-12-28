Araç içi dokunmatik ekranlar her geçen gün standart hale gelirken, sürüş güvenliği açısından tartışmalar büyüyor. Bilim insanları ve trafik güvenliği uzmanları, bu ekranların sürücülerin gözünü yoldan ayırarak hayati tehlike oluşturduğunu vurguluyor.

Gözler saniyelerce yoldan kopuyor

Araştırmalar, navigasyon ayarı, klima kontrolü veya müzik seçimi gibi basit işlemlerin bile sürücünün dikkatini ciddi biçimde dağıttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bazı durumlarda bu dikkat kaybı 15 saniyeyi bile aşabiliyor. Bu ise yüksek hızda uzun bir mesafede aracın kontrolsüz ilerlemesi anlamına geliyor.

Beynin kapasitesi sınırlı, refleksler zayıflıyor

Bilim insanları, insan beyninin aynı anda iki farklı göreve tam odaklanamadığını belirtiyor. Dokunmatik ekranların karmaşık menüleri sürücünün reflekslerini olumsuz etkiliyor. Fiziksel tuşların yerini alan bu sistemlerin, sürüş sırasında hayati saniyelerin kaybedilmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Fiziksel düğmelere dönüş gündemde

Trafik güvenliği kuruluşlarının uyarıları karşılık bulmaya başladı. Euro NCAP, önümüzdeki yıllarda temel araç fonksiyonlarının yeniden fiziksel düğmelerle kontrol edilmesini teşvik etmeye hazırlanıyor. Bu adımın sürüş güvenliğini önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor.

Üreticilerden hibrit çözümler

Artan endişeler sonrası otomobil üreticilerinin de çizim masasına döndüğü belirtiliyor. Dokunmatik ekranların tamamen kaldırılması beklenmese de sürüş sırasında dikkati daha az dağıtacak yeni hibrit çözümler üzerinde çalışılıyor.

Kazaları önlemenin yolu yeniden gözlerin yolda kalması

Uzmanlar, teknoloji ile güvenlik arasında denge kurulması gerektiğinin altını çiziyor. Tüm gelişmelerin ortak paydasında ise tek bir gerçek var: Yolda geçirilen her saniye hayati değer taşıyor.