NOW TV'nin ses getiren yapımı Yeraltı'nda aynı kadroyu paylaşan iki oyuncunun sosyal medya etkileşimleri hayranları heyecanlandırırken, Uraz Kaygılaroğlu ile Devrim Özkan sevgili mi sorusu arama motorlarında zirveye tırmandı. İşte ikilinin ilişkisine dair bilinen tüm detaylar...

Devrim Özkan'ın "Ömrüüüm" yorumu ne anlama geliyor?

Olayın fitilini ateşleyen gelişme, Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım oldu. Bu gönderiye Devrim Özkan'ın "Ömrüüüm" şeklinde sevgi dolu bir yorum bırakması, takipçiler arasında büyük heyecana yol açtı. Yorum kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlar ikilinin aşk yaşadığı yönünde yorumlar yapmaya başladı.

Ancak bu tür samimi ifadelerin dizi setlerinde birlikte çalışan oyuncular arasında sıkça görülen bir dostluk göstergesi olduğunu da belirtmek gerekiyor. Özellikle yoğun çekim takvimlerinde uzun saatler bir arada geçiren oyuncuların sosyal medyada birbirlerine yakın mesajlar bırakması alışılmadık bir durum değil.

Uraz Kaygılaroğlu ile Devrim Özkan sevgili mi?

Mevcut bilgilere göre Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan arasında romantik bir ilişki olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor. İkili, 2026 yılında yayına başlayan Yeraltı dizisinde birlikte kamera karşısına geçiyor. Dizide Kaygılaroğlu "Bozo", Özkan ise "Ceylan" karakterini canlandırıyor. Bu profesyonel iş birliği ve set arkadaşlığı, hayranlar tarafından zaman zaman romantik bir ilişki olarak yorumlanıyor.

Öte yandan magazin basınında Devrim Özkan'ın adı son dönemde daha çok dizi partneri Deniz Can Aktaş ile anılıyor. İkili arasında aşk yaşandığına dair iddialar gündemde yer alırken, Özkan'ın sosyal medya hamleleri de bu söylentileri güçlendiriyor. Uraz Kaygılaroğlu ise özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir çizgi izliyor.

Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987'de İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan oyuncunun dedesi, Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu. Babasını 4 yaşında kaybeden Kaygılaroğlu, oyunculuk tutkusunu genç yaşta keşfetti ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Ekran kariyerine 2008 yılında Milyonda Bir dizisiyle başlayan Kaygılaroğlu, Pis Yedili, Baba Candır, Sefirin Kızı, Üç Kuruş, Erşan Kuneri ve Sakla Beni gibi yapımlarla büyük popülerlik kazandı. Oyunculuğun yanı sıra Tam Zamanı, Takip ve Kuyruk gibi programlarda sunuculuk da yapan sanatçı, Cem Yılmaz'ın Netflix projelerinde yer alarak komedi alanındaki yeteneğini de kanıtladı.

2014 yılında oyuncu Melis İşiten ile evlenen Kaygılaroğlu'nun bu evlilikten Ada adında bir kızı bulunuyor. Çift 2019'da yollarını ayırdı. Daha sonra fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile bir dönem birlikte olan oyuncu, bu ilişkisini de sonlandırdı.

Devrim Özkan kimdir?

Devrim Özkan, Türk televizyon ve sinema dünyasının genç kuşak yeteneklerinden biri. Özellikle karakter oyunculuğundaki başarısıyla kısa sürede dikkat çeken Özkan, çeşitli dizi ve film projelerinde yer aldı. Şu anda Yeraltı dizisinde "Ceylan" rolüyle ekranlarda boy gösteriyor. Magazin gündeminde ise son dönemde hem dizi partneri Deniz Can Aktaş ile aşk iddiaları hem de set krizleri haberleriyle sıkça gündeme geliyor.

Sonuç olarak, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan arasındaki ilişki iddiaları şimdilik yalnızca sosyal medya etkileşimlerine ve hayran yorumlarına dayanıyor. Her iki oyuncudan da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.