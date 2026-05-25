Son Mühür- İzmir’de Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazardaki son durumu aktaran DEVA Partisi İl Başkanlığı, sokaktaki ekonomik durgunluğu masaya yatırdı. Her yıl görmeye alışık olduğumuz o eski bayram neşesinden eser kalmadığını vurgulayan il başkanlığı, meydanlardaki ıssızlığın tek bir sebebi olduğuna işaret etti: Vatandaşın eriyen alım gücü.

Esnafın umudu tezgahta kaldı

Tezgâhlar süslendi, vitrinler hazırlandı ancak beklenen o kalabalık bir türlü gelmedi. Esnafın bayram öncesi can suyu olarak gördüğü satış artışı bu yıl da hayal oldu.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı, sahada yaptıkları gözlemleri paylaşırken çarpıcı bir gerçeğe parmak bastı. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar artık bayramlık değil, sadece bütçeyi denkleştirme mücadelesi veriyor. İnsanlar en temel ihtiyaç maddelerini bile alırken iki kere düşünüyor. Alıcı bulamayan esnaf ise azalan alım gücünün faturasını doğrudan ödemek zorunda kalıyor. Tezgahlar dolu, cüzdanlar boş.

Bayram sevinci buruk bir çaresizliğe bırakıyor

Basın açıklamasında öne çıkan en çarpıcı tespitlerden biri de toplumsal psikolojiye dair oldu. İzmir İl Başkanlığı, birçok evde bayram hazırlıklarının yerini derin bir geçim kaygısına bıraktığını aktardı. Bayram sevincinin coşkuyla konuşulması gereken günlerde, aileler sadece zorunlu alışverişlerin ince hesabını yapıyor. Manevi duygular, ne yazık ki ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalıyor. İnsanlar buruk bir bayrama hazırlanıyor.

Ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil

DEVA Partisi, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken meselenin sadece tablolardan ve istatistiklerden ibaret olmadığını hatırlattı. Esas gösterge sokak.

Gerçek ekonomik başarının çarşıdaki hareketlilikle, esnafın yüzündeki tebessümle ve vatandaşın yarınlara duyduğu güvenle ölçüleceğini savunan il yönetimi, adalet vurgusu yaptı.

