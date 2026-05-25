3. Lig temsilcisi Altay'da, geçtiğimiz 11 Mayıs'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması camiada soru işaretlerine yol açmıştı.

Kongrenin ertelenmesiyle beraber kulüpte belirsizlik sürerken, mevcut başkan Sinan Kanlı’nın sessizliğini bozmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Kanlı, göreve devam etmek için kolları sıvadı.

Yeni isimlerden oluşan bir yönetim istiyor

Sinan Kanlı’nın mevcut yapıyı korumak yerine, tamamen yeni isimlerden kurulu bir yönetim listesi oluşturma hedefinde olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Kanlı’nın ekibine katmayı planladığı 4-5 isim şimdiden kesinleşmiş durumda.

Özellikle kulübün önünü açacak ve camiayı hareketlendirecek bir kadro kurmak için detaylı bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.

Başkan Kanlı'nın, tüm bu hazırlık sürecini Kurban Bayramı sonrasına kadar tamamlayıp adaylığını resmen duyurması bekleniyor.

Geçmiş dönem destek görememişti

Geçtiğimiz dönemin yarısında maddi kaynak bulma konusunda camiadan beklediği desteği bulamayan genç başkan, aralık ayı civarında pes etme noktasına gelmişti. Ancak kongrede başka bir adayın çıkmamasının ardından sorumluluk alarak sezon bitimine kadar kulübü yalnız bırakmamıştı.