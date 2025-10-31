Süper Lig’de fırtına gibi esen Galatasaray, 9 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 28 puanla haftaya lider olarak giriyor.

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 23 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Her iki takım da şampiyonluk yarışında kritik bir viraja girmiş durumda. Bu maç, zirve yarışında puan farkını belirleyebilecek nitelikte görülüyor.

141. randevuda tarihi rekabet

İki dev takım bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel karşılaşmalar dahil olmak üzere 140 kez rakip oldu.

Bu mücadelelerde Galatasaray 65 kez galibiyet sevinci yaşarken, Trabzonspor 44 kez sahadan üstün ayrıldı. 31 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Toplam gol istatistiklerine bakıldığında Galatasaray 192, Trabzonspor ise 156 gol kaydetti.

Ligde 105. karşılaşma oynanacak

Süper Lig’deki rekabetin tarihi de oldukça köklü. Bugüne kadar ligde oynanan 104 maçın 47’sini Galatasaray kazanırken, Trabzonspor 32 kez galip geldi. 25 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 142, bordo-mavililer ise 119 gol attı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de iki, Türkiye Kupası’nda bir olmak üzere üç kez karşılaşan iki ekipte, tüm maçları Galatasaray kazandı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Son dönemde oynanan maçlarda ibre Galatasaray’dan yana. Ligde 9, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmanın 6’sını Galatasaray kazandı.

Trabzonspor yalnızca bir kez galibiyet elde ederken, 3 maç berabere tamamlandı. Cimbom, bu 6 galibiyeti son 6 karşılaşmada arka arkaya elde ederek Trabzonspor karşısında önemli bir seri yakaladı.

Maçın hakemi Cihan Aydın

Dev mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Aydın, kariyerinde ikinci kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.