Sezon başında da Victor Osimhen’i kadrosuna katmak isteyen Barcelona ve PSG, o dönemde Galatasaray’ın kararlı duruşu nedeniyle transferi tamamlayamamıştı. Osimhen ise 75 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödeyen Galatasaray’a gitmeyi tercih ederek Napoli’yi geri adım attırmıştı.

Bu sezon ligde 7 maçta 3, Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta 3 gol kaydeden Osimhen, Avrupa’nın en çok isabetli şut çeken ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmesi devam ediyor. Katalan basını Mundo Deportivo, Barcelona’nın Osimhen’i transfer etme isteğini sürdürdüğünü ancak yüksek bonservis bedelinin yönetimde tereddüt yarattığını bildirdi.

Ciddi kazanç elde edildi