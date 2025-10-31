Son Mühür - Sezon başında Galatasaray’ın rekor bonservisle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti. Paris Saint-Germain (PSG) ve Barcelona, yıldız futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen için 140 milyon avronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını duyurdu.
Devler peşine döştü
Galatasaray, sezon başında Napoli’ye 75 milyon avro ödeyerek Victor Osimhen’in bonservisini alarak Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferine imza attı. Ligde geride kalan 10 haftada etkileyici bir performans gösteren Nijeryalı forvet, yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Barça ve PSG'nin gündeminde
Sezon başında da Victor Osimhen’i kadrosuna katmak isteyen Barcelona ve PSG, o dönemde Galatasaray’ın kararlı duruşu nedeniyle transferi tamamlayamamıştı. Osimhen ise 75 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödeyen Galatasaray’a gitmeyi tercih ederek Napoli’yi geri adım attırmıştı.
140 Milyon Euro
Bu sezon ligde 7 maçta 3, Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta 3 gol kaydeden Osimhen, Avrupa’nın en çok isabetli şut çeken ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmesi devam ediyor. Katalan basını Mundo Deportivo, Barcelona’nın Osimhen’i transfer etme isteğini sürdürdüğünü ancak yüksek bonservis bedelinin yönetimde tereddüt yarattığını bildirdi.
Ciddi kazanç elde edildi
Osimhen, sadece sahadaki performansıyla değil, ekonomik katkılarıyla da öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nden elde edilen 23 milyon avroluk gelirin büyük kısmında pay sahibi olan Nijeryalı yıldız, özel tasarım formalarla da kulübe önemli kazanç sağladı. 400 bini aşkın forma satışının ardından Osimhen, reklam kampanyasında yer alacak ve kulübe 2 milyon avro daha kazandıracak.