Son Mühür - Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçı öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında, Alanyaspor maçındaki “şişe taktiği” ile ilgili soruya net bir yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında oynanacak Aston Villa maçı öncesi Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarının karşısına çıkarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şişe taktiğini açıkladı

Tedesco, 2-1 geriden gelinerek 3-2 kazanılan Alanyaspor maçında gündeme gelen “şişe taktiği” ile ilgili açıklama yaptı. İtalyan teknik adam, galibiyet golünün taktikten ziyade oyuncuların kalitesiyle geldiğini belirtti. Tedesco, pozisyonla ilgili olarak, “3. gol benim sayemde değil; Marco, Talisca ve Fred’in kalitesiyle geldi. Fred gelen uzun topu çok güzel indirip pası verdi, Marco da 3. bölgede hemen pasını iletti. Golün benimle veya şişelerle hiçbir ilgisi yok” ifadelerini kullandı. Alanyaspor maçında Tedesco’nun kenardan oyuncularına şişelerle taktik verdiği anların ardından, dakikalar sonra Anderson Talisca galibiyet golünü kaydetmişti.