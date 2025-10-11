Futbolda Türkiye Kupası heyecanı yeni turla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri netleşti ve 56 takım, 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde sahada kupa mücadelesi verecek. Kura çekimiyle belirlenen fikstürde hem Süper Lig'den hem de alt liglerden pek çok takım yer alıyor. Tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmalar, üst tura çıkmak isteyen takımlar için kritik bir önem taşıyor.

Bu aşamada, seri başı olarak belirlenen 28 takım rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak. Eşleşmelerin sonucu, tek galip üzerinden bir üst tura geçişi belirleyecek ve heyecan dolu anlar futbolseverleri bekliyor. 3. turda yer alan takımlar için saha avantajı ve rakip seçimi, tur atlamanın anahtarlarından biri olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kimler Yer Alıyor?

Türkiye Kupası'nda 3. turda toplam 39 alt lig takımı, Süper Lig’den 7 ve 1. Lig’den 10 takım yer alıyor. Kura sonrasında oluşan eşleşmelerden dikkat çekici buluşmalar göze çarpıyor; Kepez Spor Futbol A.Ş., Özbelsan Sivasspor, Sakaryaspor, İnegölspor gibi ekipler sahada olacak. Ayrıca Süper Lig temsilcileri ile genç ve iddialı alt lig takımları karşı karşıya geliyor.

Kupada şu takımlar mücadele edecek: Kasımpaşa, Sivasspor, Kayserispor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Pendikspor, Manisa FK gibi üst ligden ekipler ve onlarca alt lig takımı. Maçlar, üç gün boyunca öğle ve akşam saatlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nın Teknik Detayları

Kupada 3. tur karşılaşmaları, 28 Ekim Salı günü Kepez Spor-Özbelsan Sivasspor maçıyla başlayacak. Aynı gün Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor ve Fatsa Belediyespor - Van Spor FK maçları oynanacak. 29 Ekim Çarşamba ve 30 Ekim Perşembe ise heyecan devam edecek. Fikstürdeki tüm maçlar tek maç eleme sistemiyle oynanacak ve galip gelenler turu geçecek. Maç saatleri 12.00 ile 20.30 arasında değişiyor.

Bu turda, seri başı takımlar ev sahibi olma avantajını kullanacak. Türkiye Kupası, genç futbolcuların vitrine çıkması ve alt liglerin kendini göstermesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Hem Süper Lig hem alt lig ekiplerinin karşılaştığı maçlar, futbolseverler için merakla beklenen anlar oluşturuyor. Kupada sürpriz sonuçlar ve alt lig takımlarının çıkışı, her yıl bu turda en çok dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.