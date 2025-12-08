LaLiga’da Celta Vigo’ya kendi sahasında mağlup olan Real Madrid’de sarsıntı büyüyor. İspanyol basını, yönetimin acil toplantı yaptığını ve Xabi Alonso’nun geleceğinin masaya yatırıldığını yazdı.

Bernabéu’da beklenmeyen mağlubiyet

LaLiga’nın 15. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da ağırladığı Celta Vigo karşısında büyük bir sürpriz yaşadı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Xabi Alonso’nun takımı, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid’in lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 4’e yükseldi.

Yönetim sabah toplantıya çağırdı

İspanyol basını, özellikle de Marca, yenilginin ardından Real Madrid yönetiminin sabah saatlerinde acil bir değerlendirme toplantısı yaptığını duyurdu.

Toplantının ana gündemi:

Takımın son 7 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilmesi,

Xabi Alonso’nun oyuncularla ilişkilerinde yaşandığı iddia edilen uyum sorunları,

Şampiyonlar Ligi’nde yaklaşan Manchester City maçı oldu.

Şampiyonlar Ligi, Alonso için ‘reaksiyon maçı’

Habere göre Real Madrid yönetimi, Manchester City karşılaşmasını takım ve teknik direktör için bir dönüm noktası olarak görüyor.

Bu maçta alınacak sonucun:

Xabi Alonso’nun geleceğini,

Oyuncu grubuna yönelik planlamayı,

Sezon içi hedeflerin yeniden belirlenmesini

doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Zidane ve Klopp isimleri yeniden gündemde

Xabi Alonso’nun ayrılığı halinde Real Madrid’in alternatif adayları da masada.

İspanyol basınına göre olası teknik direktör adayları şunlar:

Zinedine Zidane (eski Real Madrid teknik direktörü)

Jürgen Klopp (Liverpool’daki görevinden ayrılan tecrübeli isim)

Bu iki ismin yönetim tarafından ciddi şekilde değerlendirildiği ifade ediliyor.

Sorumluluk sadece teknik ekipte değil

Toplantıda yalnızca teknik direktörün değil, oyuncu grubunun da sorgulandığı aktarıldı.

Yönetim, kadrodaki bazı futbolcuların performans düşüklüğünün ve disiplin problemlerinin bu sürece etki ettiğini düşünüyor. Bu nedenle yaz transfer döneminde birçok isimle yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

Real Madrid’de kritik günler

Takımın hem ligde hem Avrupa’da yoluna nasıl devam edeceği, büyük ölçüde Manchester City maçının sonucuna bağlı. Kulüpteki gergin atmosferin kısa vadede daha da artması bekleniyor.