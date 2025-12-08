Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah ile teknik direktör Arne Slot arasında yaşanan gerilim, kulüp içinde ciddi bir krize dönüştü. Salah’ın Leeds United maçından sonra yaptığı sert açıklamalar, hem yönetimde hem de takım içinde büyük yankı uyandırdı.

Leeds United maçı sonrası patlama: “Kulüp beni otobüsün altına attı”

Premier Lig’de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Liverpool’da en büyük deprem Mohamed Salah’tan geldi.

3-3 sonuçlanan Leeds United karşılaşmasında süre alamayan Salah, maçın ardından yaptığı açıklamada “Çok hayal kırıklığına uğradım” diyerek oynamamasına tepki gösterdi.

Salah, teknik direktör Arne Slot’la iletişim kuramadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kulüp için çok şey yaptım. Özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum.”

Bu sözler, İngiliz basınında “Liverpool’da yılın krizi” olarak nitelendirildi.

Slot – Salah gerilimi takımı etkiliyor

Athletic’in haberine göre Salah’ın açıklamaları, kulübün üst düzey yöneticileri için sürpriz olmadı. Ancak Slot hakkında kullandığı ifadeler, yönetim tarafından “fazla sert” bulundu.

Takımdaki bazı futbolcuların, Salah’ın Leeds maçına yedek başlayacağını öğrendikten sonra böyle bir çıkış yapmasını beklediği aktarıldı.

Yönetimin Slot’a güveni sürüyor

Kulübün sahibi Fenway Sports Group, son haftalardaki puan kayıplarına ve tartışmalara rağmen teknik direktör Arne Slot’un arkasında durmaya devam ediyor.

Salah’ın sözlerinin ardından yönetimin Slot’a desteğini bir kez daha yinelemesi, krizin teknik ekip cephesinde bir değişiklik yaratmayacağı yorumlarına neden oldu.

Inter ve Brighton maçlarında Salah belirsizliği

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Inter’e konuk olacak. Ancak Salah’ın bu kritik deplasmanda kadroda olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Ayrıca 13 Aralık’taki Brighton karşılaşmasında da yıldız futbolcunun forma giymesi “belirsiz” olarak değerlendiriliyor.

Brighton maçının ardından Salah, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampına katılacak.

Salah’a Suudi Arabistan ve MLS’ten yoğun ilgi

Haberlerde, yıldız futbolcuya Suudi Arabistan Ligi ve MLS takımları tarafından ciddi transfer ilgisi olduğu belirtiliyor.

Liverpool ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Salah için kulübün ocak ve yaz döneminde yüksek teklifler alma ihtimali konuşuluyor.

Liverpool Efsanesinin Performansı ve Başarıları

2017’de Roma’dan transfer edilen Mohamed Salah, Liverpool formasıyla kulüp tarihine geçti.

Kırmızılarla;

420 maç

250 gol

116 asist

performansına imza attı.

Ayrıca:

4 kez Premier Lig gol kralı,

2 Premier Lig şampiyonluğu,

Şampiyonlar Ligi,

UEFA Süper Kupa,

Kulüpler Dünya Kupası,

Lig Kupası,

2 F.A. Cup,

Community Shield

gibi birçok başarı elde etti.