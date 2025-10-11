Son Mühür - 1954 yılında kurulan ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Adanaspor’un Fethiyespor deplasmanına giderken başına gelen olay, futbol camiasında büyük şok yarattı.

Maç öncesi hesap krizi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sıkıntılı günler yaşayan Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken beklenmedik bir durumla karşılaştı. 5 Ocak Gazetesi’nin haberine göre, Pazar günü oynanacak maç öncesi kulüp ciddi bir ulaşım sorunu yaşadı. Başkan Ergin Göleli, son anda otobüs temin ederek takımı deplasmana ulaştırmayı başardı.

3 bin 500 liralık yemek ücreti için...

Yolculuk sırasında Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde mola veren Adanaspor kafilesi burada yemek yedi. Ancak 3 bin 500 TL tutarındaki yemeğin ödenmemesi krize yol açtı. Lokanta çalışanları, Adanaspor Başkanı’na ulaşamayınca takımın hareketine izin vermedi ve futbolcular kısa süreliğine burada mahsur kaldı.

Teknik direktör cebinden ödedi

Olay, deplasmana gidemeyen teknik direktör Yüksel Yeşilova’ya iletildi. Deneyimli hoca, krizi çözmek için müdahale etti ve yemek ücretini kendi cebinden IBAN aracılığıyla ödedi. Ödemenin tamamlanmasının ardından Adanaspor kafilesi yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Mali kriz içindeler 80 yıllık köklü kulüp Adanaspor’da yaşanan bu olay, takımın ekonomik sıkıntılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişme, sosyal medyada “Rakam da hayli komik” ve “Türk futbolunun acı gerçeği” yorumlarıyla tepkilere neden oldu.