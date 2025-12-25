Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı kapsamında yurt dışından gelen temsilcileri kabul etti. Konuşmasında küresel siyasetten gönül coğrafyasındaki gelişmelere kadar pek çok kritik konuya değinen Erdoğan, dünyanın belirsizliklerle dolu bir dönemden geçtiğini belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada krizlerin yükseldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, dış dünyadan gelen baskı ve zorluklara karşı dik durabilmenin yolunun daha güçlü bir kardeşlik bağından geçtiğini vurguladı.

"Mümin yeşil ekine benzer: Eğilir fakat yıkılmaz"

Konuşmasına üç ayların başlangıcını ve Regaip Kandili’ni tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının içinden geçtiği zorlu süreci bir Hadis-i Şerif ile örneklendirdi. Müminin rüzgar karşısında eğilen ancak asla yıkılmayan yeşil bir ekine benzediğini hatırlatan Erdoğan; Gazze, Lübnan ve Sudan başta olmak üzere pek çok bölgede Müslümanların ağır imtihanlar verdiğini söyledi. Özellikle İsrail’in saldırılarıyla harabeye dönen Gazze’deki insani dramı ve Suriye halkının ülkelerini yeniden inşa etme çabasını dile getiren Erdoğan, küresel kriz rüzgarlarına karşı ancak omuz omuza vererek ayakta kalınabileceğini ifade etti.

UID’nin 21 yıllık misyonu: Avrupa’nın en güçlü sivil toplum gücü

Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) 21. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı, teşkilatın Avrupa’daki Türk varlığı için hayati bir önem taşıdığını kaydetti. 17 ülkede 253 şubesiyle devasa bir yapıya dönüşen UID'nin, yurt dışındaki vatandaşların ana vatanla bağını korurken bulundukları toplumlara asimile olmadan entegre olmalarını sağladığını belirtti. Erdoğan, Türk diasporasının siyasetten ekonomiye kadar her alanda güçlü bir varlık göstermesi için çaba harcayan birliğe teşekkür ederek, bu yapının kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığına karşı yürüttüğü mücadelenin stratejik değerine dikkat çekti.

Sirkeci’den yükselen hasret: Türk diasporasının çileli yolu

Yurt dışındaki Türk varlığının bugünkü konumuna gelmesinin büyük bedeller ödenerek sağlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1960’lı yıllarda Sirkeci Garı’ndan kalkan trenlerle başlayan göç hikayesinin hüzün ve azimle dolu olduğunu söyledi. "Yaban ellerde tutunmak için herkesten fazla çalıştık" diyen Erdoğan, Türk toplumunun gurbette horlandığını, ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve bu süreçte şehitler verildiğini hatırlattı. Gurbetçi vatandaşların hem alın teri dökerek ekmeğini kazandığını hem de Türkiye’nin kalkınmasına devasa katkılar sunduğunu belirterek, Türk diasporasının bugün küresel ölçekte bir irade sahibi olmasının arkasında büyük bir sebatın yattığını vurguladı.

Gönül coğrafyasına selam: 7 milyon vatandaşla aynı ufka bakıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın Türk vatandaşına ve soydaş topluluklara sevgilerini gönderdi. Aynı tarihi ve aynı geleceği paylaştıklarını ifade ettiği vatandaşlara seslenirken, "Aynı ufka daldığımız, dünyaya aynı pencereden baktığımız kardeşlerimizle muhabbetimiz daimdir" dedi. Regaip Gecesi’nin tüm insanlık ve İslam alemi için huzura vesile olmasını temenni eden Erdoğan, zor durumdaki Müslüman kardeşler için dua istendiğini belirterek sözlerini tamamladı.