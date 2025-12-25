Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, savaşın şiddetini arttırarak sürüyor. Gece saatlerinden itibaren Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov, Odessa ve Çernihiv bölgelerini hedef aldı. Saldırılarda, 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil halkı hedef almaktan vazgeçmediğini belirterek, uluslararası toplumun daha fazla harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Harkov, Odessa ve Çernihiv bölgeleri, Rusya'nın yoğun saldırılarıyla hedef alındı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Rusya'nın Noel gecesinde bile sivillere yönelik acımasız bombardımanını sürdürdüğünü belirtti. Odessa'ya düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Harkov bölgesinde 1 sivil hayatını kaybetti. Çernihiv bölgesinde ise bir başka sivil saldırılar nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayrıca Zaporijya ve Sumi bölgelerinde de çeşitli yaralanmalar olduğu bildirildi.

Odessa'da durum kritik: Sivil altyapı hedef alınıyor

Rusya'nın saldırılarında en fazla zarar gören bölge Odessa oldu. Sibiha, Rusya'nın sadece askeri hedefleri değil, aynı zamanda enerji ve sivil altyapıyı kasten tahrip ettiğini belirtti. Odessa, dondurucu soğuklarda elektrik, su ve ısıtma sistemlerinden yoksun kalırken, sivil halk bu zorlu koşullarla başa çıkmak zorunda kaldı. Sibiha, Rusya'nın bu saldırılarla Ukraynalıları öldürmeye yönelik bir niyet taşıdığını ifade etti ve bu tür eylemlerin 1948 Soykırım Sözleşmesi'nin II. Maddesi (c) kapsamında değerlendirilebileceğini vurguladı.

Rusya'nın saldırıları, sivil tesisleri ve altyapıyı hedef alıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları, yalnızca sivil kayıplarla sınırlı kalmadı. Saldırılarda konutlar, enerji ve sanayi altyapısı ile depo, üretim ve idari tesislerde de büyük hasar meydana geldi. Rusya'nın bu eylemleri, askeri bir amacı olmayan, doğrudan sivillere yönelik tahribatlar olarak kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Sibiha: "Dünyayı harekete geçmeye çağırıyoruz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Rusya'nın saldırılarının sadece Ukrayna'ya değil, tüm dünyaya tehdit oluşturduğunu belirtti. Dünya genelindeki hükümetlere, Rusya'ya karşı daha sert önlemler alması ve Ukrayna'nın savunma gücünü artırması çağrısında bulundu. Sibiha, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı daha güçlü bir tepki vermesi gerektiğini belirtti.