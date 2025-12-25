Son Mühür- İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında CHP dikkat çekici bir hamlede bulunarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gürlek'i şikayet etmişti.

CHP lideri Özgür Özel'in talimatıyla başlayan süreçte, suç duyurusunda “Akın Gürlek’in malvarlıklarının gelirleriyle orantılı olmadığı ve gelirlerin suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe” olduğu öne sürülmüştü.

CHP'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu görevsizlik kararıyla HSK'ya gönderilmiş, HSK'nın söz konusu suç duyurusu dosyasını kapattığı iddiaları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.



Akın Gürlek'in geri adım atmaya niyeti yok...



CHP'nin Akın Gürlek hakkında,

-Rayiç bedelinin çok altında 9.8 milyon TL'ye aldığı daireyi 40 milyon TL'ye sattığı,

-95.5 milyon TL'lik bir daire içim ön anlaşma imzaladığı,

-Ankara'da bildirilmemiş kiralık banka kasası ve elden para yatırma işlemleri olduğuna dair iddialarına karşı Gürlek'ten karşı hamle geleceği öğrenildi.

Kimlik numarası tutmuyor...



CHP’nin mal varlığıyla ilgili iftiralarda bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağı belirtilen Akın Gürlek'in 40 milyon TL’ye sattığını iddia ettikleri taşınmazın şu anki rayiç bedelinin 13 milyon lira olduğu ayrıca Gürlek’in evi olduğunu gösterdiği iddia edilen belgenin ise sahte çıktığı dile getirildi.

CHP'nin gündeme getirdiği söz konusu belgede Akın Gürlek’in TC kimlik numarasının resmi kayıtlarla uyuşmayan yanlış bir numara olduğu belirtiliyor.

