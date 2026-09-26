UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye ile Fransa karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakika tek gol Real Madrid'in yıldız oyuncusu Mbappe'den geldi.

"Türkiye’ye gelip oynamak hiç kolay değil"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye'ye karşı kazanmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Başarılı bir ilk maç oldu. Zorlu bir atmosferde Türkiye’ye gelip oynamak hiç kolay değil. Takım gereken mücadeleyi çıkardı. İyi oynadık, rakibe oldukça yüksek bir pres uyguladık. Sadece üç buçuk antrenman yapmış olmamıza rağmen pek çok ilginç şey gördüm. Bu umut verici. Oyuncularımın yaptıklarından memnunum. Herkesi görmek güzeldi. Çok duygusal bir maçtı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Uzun zamandır Fransa Milli Takımı’na dönmemiştim. Burada özel bir şey yaşandı. Anın tadını çıkardım" ifadelerini kullandı.

"Mbappe'nin durumu iyi değil"

Gol attığı sırada sakatlanan Mbappe'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, Mbappe'nin detaylı tetkitlerinin yapılması için milli takım kampından ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı.

Zidane açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kylian Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek. Gol vuruşu yaptığı sırada bacağında aşırı gerilme oldu."