A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Milli takım teknik direktörü Montella, sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı.

"Korakor bir mücadele oldu"

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden İtalyan teknik adam, "Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik. Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maç şunu gösterdi; herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar" dedi.

"Çok net bir el görülmüyordu"

Uğurcan'ın gördüğü kırmızı kartta hakemin yorumuna katılmadığını belirten Montella, "Maç boyunca gösterdiğimiz kariyerin üstüne eklemeliyiz. 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. Konsantrasyon da bir değer futbolda. Takım ruhunu, karakterini bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik. Ufak bir hatadan dolayı oldu kırmızı kart. Daha tam seyretmedim. Hakemlerin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net bir el görülmüyordu ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla da mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Sahaya istediğimizi yansıttık"

Oyuncu grubunun performanslarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Montella, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Biz mücadelemizi verdik. Sahanın içinde gereğini yaptık. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok fazla enerji harcadık. Benim görevim bunu hemen toparlamak. Bizi kısa süre sonra bir maç daha bekliyor. O maça hazırlanmamız gerekiyor. Zemin çok fazla yardımcı olmadı bu konuda. Rakibin baskını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık. Enerjilerin yüksek harcandığı bir maç oldu. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı vermemek gerekiyor. Rakibimiz kaliteli isimlere sahip. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu. Bu tarz bir maçı yorumlamak bile üzücü. Sahada her şeyini veren bir takım vardı. Belirli anlarda sahaya istediğimizi yansıttık. Bu maçı, bu sonuçla kapattığımız için üzgünüz. Oyuncularım inanılmaz bir maç çıkarttı. Maalesef iyi bir sonuç alamadık”

"Bütün enerjimi milli takım için vereceğim"

Sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığına da dikkat çeken Montella, "Eksiklerimiz var. Orkun, Hakan, Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Salih ve İsmail de müthiş oynadı. İlk Hırvatistan maçında onlarla başlamıştık. Buradaki maçta da aynı performansı verdiler. Her oyuncu oynamayı hak edecek seviyede. Benim görevim onları hemen toparlamak. Orkun’u geri kazanmaya çalışıyoruz. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben bütün enerjimi milli takım için vereceğim. Sahada kim olacaktı. Can Uzun, genç bir oyuncu olarak A Milli Takım’da performans göstermeye başladı. Hepsinden memnun kaldım. İyi mücadele verdi takım. Sadece istediğimiz sonucu alamadık.”