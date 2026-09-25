Busenaz Sürmeneli kimdir sorusu tarihi zaferin ardından spor kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasına girdi. Şampiyonluğun hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli boksörü telefonla arayarak tebriklerini bizzat iletti ve başarılarının devamını temenni etti.

Kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okutan başarılı eldiven, yaşadığı zorlu günlerin ardından ringde döktüğü sevinç gözyaşlarıyla tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Karşılaşma sonrasında kameralar karşısına geçen şampiyon boksör, yeniden zirveye çıkmanın rahatlığını paylaştı.

Busenaz Sürmeneli kimdir ve kaç yaşında?

Busenaz Sürmeneli, 26 Mayıs 1998 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen, 28 yaşında, olimpiyat ve çoklu dünya şampiyonluklarıyla Türk spor tarihine geçen milli boksör olarak kariyerini sürdürüyor. Çocukluk yıllarından itibaren boks eldivenlerini elinden bırakmayan sporcu, antrenörü Cahit Süme eşliğinde sayısız uluslararası madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Bilgi Başlığı Detay Doğum Tarihi ve Yaşı 26 Mayıs 1998 (28 Yaşında) Doğum Yeri Trabzon Boyu ve Sıkleti 1.72 m / 70 Kilo Kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü Önemli Başarıları 1 Olimpiyat, 3 Dünya, 2 Avrupa Altını

Trabzon kökenli yetenekli boksör, Fenerbahçe forması altında ter dökerken azmi ve ringdeki hırslı stiliyle genç sporculara ilham vermeye devam ediyor.

Sofya'da gelen ikinci Avrupa zaferi

Sofya'daki final mücadelesinde rakibine adım attırmayan milli eldiven, güçlü sol kroşeleri ve etkili savunmasıyla jüri üyelerinin tamamından tam puan almayı başardı. Karşılaşmanın son raundunda temposunu daha da artıran şampiyon, İngiliz rakibini net bir skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından açıklama yapan milli sporcu, son dönemde zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek çok şükür kendime geldim ifadeleriyle duygularını paylaştı. Antrenörlerine, ailesine ve takım arkadaşlarına teşekkür eden boksör, ringde yeniden doğduğunu vurguladı.

Olimpiyattan dünyaya uzanan madalya koleksiyonu

Türk boks tarihinin ilk kadın olimpiyat şampiyonu olan Busenaz, Tokyo 2020 zaferinin ardından kariyerine 3 dünya şampiyonluğu ekleyerek kırılması güç rekorlara imza attı. Uluslararası Boks Birliği organizasyonlarında podyumun değişmez ismi haline gelen milli sporcu, Türk bayrağını defalarca göndere çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile federasyon yönetimi de tebrik mesajları yayımlayarak sporcunun yeni olimpiyat hedefinde arkasında duracaklarını açıkladı. Başarılı boksör gözünü şimdiden yaklaşan büyük turnuvalara ve yeni madalyalara dikti.