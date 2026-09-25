UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup macerasına kendi taraftarı önünde başlayacak olan Türkiye, grubun en güçlü rakiplerinden Fransa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın başlama vuruşuna az bir süre kala, deplasman ekibinin sahaya süreceği isimler ve hücumdaki kilit oyuncuların fiziksel durumu sporseverler tarafından dikkatle izleniyor.

ZINEDINE ZIDANE İLK 11'DE KİMLERE ŞANS VERECEK, OLISE SAHAYA ÇIKIYOR MU?

Fransa Milli Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlenen Zinedine Zidane'ın, bu akşamki zorlu deplasmanda genç hücum oyuncusu Michael Olise'ye ilk 11'de başlangıç görevi vermesi bekleniyor. Hafta boyu gerçekleştirilen taktik idmanların tamamında yer alan yıldız futbolcunun herhangi bir sağlık engeli ya da sakatlık problemi bulunmuyor. Fransız teknik heyetinin hazırladığı maç planında, son haftaların formda ismi Olise'nin hücum organizasyonlarının merkezinde yer alacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE FRANSA ULUSLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik 90 dakika, 25 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 21.45'te başlayacak. Aynı zamanda Zinedine Zidane'ın Fransa teknik direktörü sıfatıyla çıkacağı ilk resmi sınav niteliği taşıyan karşılaşma, ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BAYERN MÜNİH'İN YILDIZI MICHAEL OLISE KİMDİR VE KARİYERİNDE HANGİ BAŞARILAR BULUNUYOR?

12 Aralık 2001 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Michael Olise; aile bağları sebebiyle İngiltere, Cezayir, Nijerya ve Fransa milli formalarını giyme hakkına sahipken tercihini mavi-beyazlılardan yana kullandı. Fransa formasıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya sevinci yaşayan yetenekli kanat oyuncusu, A Milli Takım düzeyindeki ilk maçına ise 2024'ün sonbahar aylarında adım attı.

Kulüp kariyerine İngiltere'de Reading altyapısında başlayan futbolcu, Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'taki çıkışının ardından 2024 yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in yolunu tuttu ve buradaki performansıyla Avrupa futbolunun en dikkat çeken hücum opsiyonları arasına girdi.