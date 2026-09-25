Son Mühür- Çorumspor kulübünün açıklamasında, Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük için Burak Yılmaz ile anlaşıldığı belirtilerek "Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Başarılı bir sporculuk hayatının ardından teknik direktör olarak futboldan kopamayan Burak Yılmaz'ın, Çorum ekibinin Antalya'daki kampına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.



Başarılarla dolu bir kariyer...



Antalyaspor altyapısından çıkan Burak Yılmaz, dört büyüklerde dorma giyme başarısı gösterdi. Fransa'da Lille'in elde ettiği şampiyonluğa attığı gollerle damga vuran başarılı sporcu aktif futbol yaşantısına nokta koymanın ardından teknik direktör olarak hizmet vermeye devam etti.



Beşiktaş'ta kısa bir süre görev aalrak adım attığı teknik direktörlük kariyerinde Kayseri, Kasımpaşa ve Gaziantep'te devam etti.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Gaziantepe veda eden Burak Yılmaz, Çorumspor'da Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

Çorumspor'da Uğur Uçar'ın görevden ayrılmasının ardından göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği iddiaları gündeme gelmişti.

7 puan toplamayı başarmıştı...

Arca Çorum FK, geçtiğimiz sezon 1.Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmasının ardındna ligin ilk maçında Galatasaray karşısında 2-2'lik skorla sahadan berabere almasıyla dikkat çekmişti.

Uğur Uçar yönetiminde bu sezon atı maça çıkan Çorum FK, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 7 puan toplamatyı başarmıştı.

