Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları takvimi, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı büyük kupa organizasyonu sebebiyle bir hafta sonraya ötelendi. Karşılaşmalar 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kulüpler planlarını bu tarihe göre güncelleyecek.

Değişikliğe yol açan asıl gelişme İspanya Süper Kupası oldu. Dünyaca ünlü kulüplerin kente gelecek olması güvenlik ve stadyum takvimini doğrudan etkiledi. Federasyon takvim çakışmasının önüne geçmek için düğmeye bastı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları ne zaman yapılacak?

Federasyonun resmi duyurusuna göre kupa maçları 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde tek maç eleme usulüyle yapılacak. Daha önce açıklanan 2, 3 ve 4 Şubat takvimi iptal edildi.

Son sekiz arasına kalan takımlar yarı finale çıkmak için ter dökecek. Turu geçen kulüpler kupayı müzelerine götürme yolunda dev bir adımı geride bırakacak. Ekipler saha avantajını kullanmaya çalışacak.

Takvimi değiştiren İspanya Süper Kupası organizasyonu

Erteleme kararının temelinde 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da sahne alacak İspanya Süper Kupası bulunuyor. Real Madrid ve Barcelona gibi devler aynı hafta kente ayak basacak. Şehirde büyük bir futbol hareketliliği yaşanacak.

Aynı günlerde maç oynanması güvenlik güçlerinin yükünü artıracaktı. TFF yönetimi iki organizasyonun çakışmasını engellemek adına Türkiye Kupası randevularını bir hafta ileri kaydırdı. Böylece olası bir takvim krizinin önüne geçildi.

Aşama Eski Tarih Yeni Tarih Çeyrek Final 2-4 Şubat 2027 9-11 Şubat 2027 İspanya Süper Kupası - 2-6 Şubat 2027

Dev takımların İstanbul çıkarması ve güvenlik planı

İspanya Süper Kupası yarı finalleri 2 ve 3 Şubat'ta, final mücadelesi ise 6 Şubat'ta oynanacak. Binlerce yabancı futbolsever megakentin sokaklarında takımlarını destekleyecek. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Federasyon bu hamleyle hem yabancı takımlara kusursuz ev sahipliği yapmayı amaçladı hem de yerli kupa rekabetini korudu. Futbolseverler şubat ayında büyük bir şölene tanıklık edecek.