UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Turka Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı konuk etti. Zorlu 90 dakikada zafer konuk ekip Fransızların oldu.
Uğurcan Çakır kırmızı kartla atıldı
Fransa'ya galibiyeti getiren golü Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Kylien Mbappe kaydetti. Mücadelenin 87 dakikasında Uğurcan Çakır VAR kararı ile kırmızı kart gördü. Millilerimiz mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla Fransa grupta puanını 3'e yükseltirken, millilerimiz 0 puanda kaldı.
Sonraki rakip İtalya
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 2. hafta karşılaşmasında milliler İtalya'yı konuk edecek. Zorlu 90 dakika, 28 Eylül Pazartesi günü 21.45'te oynanacak.
Muhabir: Dilek Çakır Durak