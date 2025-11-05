Zeytinyağı fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, piyasada sahte ve karışım yağların sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle açıkta satılan veya piyasa değerinin çok altında fiyatlarla sunulan ürünlerin büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Gerçek zeytinyağının ayçiçek veya pamuk yağıyla karıştırıldığı sahte ürünler, hem sağlık açısından tehdit oluşturuyor hem de ekonomik kayba neden oluyor.

Gerçek zeytinyağını anlamanın en kolay yolu

Uzmanlara göre, sahte zeytinyağını anlamak için en pratik yöntem “buzdolabı testi”. Küçük bir miktar zeytinyağı cam bir şişeye konulup birkaç saat buzdolabında bekletildiğinde, gerçek zeytinyağı donar ve katı hale gelir. Sahte veya karışık yağlar ise sıvı kalır ya da dibinde tortu oluşturur. Bu yöntem, evde kolaylıkla uygulanabilen en güvenilir testlerden biri olarak öne çıkıyor.

Koku ve boğazda yanma hissi önemli bir ipucu

Gerçek zeytinyağının kendine has yoğun bir kokusu vardır ve tüketildiğinde boğazda hafif bir yanma hissi bırakır. Bu doğal yanma etkisi, kaliteli ve saf zeytinyağının en belirgin göstergesi olarak biliniyor. Uzmanlar, özellikle etiketsiz, ambalajsız veya çok ucuz ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

Sağlık açısından ciddi risk oluşturuyor

Ayçiçek ya da pamuk yağıyla karıştırılan zeytinyağları, besin değerini ciddi şekilde düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda karaciğer ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin uzun süreli tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceği konusunda uyarıyor.

Tüketiciye çağrı: Etikete, fiyata ve güvenilir markaya dikkat

Zeytinyağı alırken, ambalajın üzerinde üretici bilgileri ve kalite sertifikasının bulunması büyük önem taşıyor. Etiketi olmayan, açıkta satılan ya da “piyasa fiyatının çok altında” sunulan yağların sahte olma olasılığı oldukça yüksek. Uzmanlar, tüketicilerin alışverişte güvenilir markaları tercih etmesi gerektiğini belirtiyor.