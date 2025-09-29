Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasında üçüncü turda Rus raket Anastasia Potapova ile karşı karşıya geldi. Mücadelede üstünlük sağlayamayan Zeynep Sönmez, rakibine 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Setlerde yakın mücadele

Karşılaşmanın ilk setinde Potapova daha baskılı bir oyun sergileyerek 6-3’lük skorla öne geçti. İkinci sette toparlanmaya çalışan milli tenisçi, zaman zaman oyunu dengelemesine rağmen 7-5’lik skorla seti kaybetti. Böylece mücadele 2-0 sona erdi.

Turnuvaya üçüncü turda veda

İlk kez WTA 1000 seviyesinde üçüncü tura yükselen Zeynep Sönmez, sergilediği performansla dikkat çekti. Ancak Potapova karşısında aldığı mağlubiyetle turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

Milli tenis için umut verici performans

Zeynep Sönmez’in Çin Açık’ta üçüncü tura kadar yükselmesi Türk tenisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Genç sporcu, uluslararası arenada elde ettiği tecrübeyle gelecek turnuvalar için umut verdi.