Bu viral paylaşımın ardından kullanıcılar, ünlü şarkıcının babasının mesleği, yaşı ve nereli olduğu konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Gözlerden uzak bir yaşam süren ve medyada çok sık yer almayan İlhan Bastık hakkında bilinenler sınırlı olsa da, temel biyografik detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

İlhan Bastık Kimdir?

İlhan Bastık, Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık'ın babası olarak tanınıyor. Uzun yıllar denizcilik sektöründe faaliyet gösterdi ve çalışma hayatını bu alanda sürdürdü. Günümüzde herhangi bir aktif kamu görevi bulunmayan Bastık'ın, meslek hayatını noktaladığı ve emeklilik dönemini yaşadığı biliniyor. Medyadan uzak durmayı tercih eden İlhan Bastık, daha çok kızı Zeynep Bastık'ın sosyal medya paylaşımları veya ailevi ziyaretler sırasında çekilen karelerle gündeme geldi.

Yaşı hakkında net bir resmi kayıt paylaşılmasa da kızı Zeynep Bastık'ın 1993 doğumlu olduğu göz önüne alındığında, İlhan Bastık'ın 50'li yaşların sonu ile 60'lı yaşların başı arasında olduğu tahmin ediliyor. Ailenin İzmir ile köklü bir bağı bulunuyor. Zeynep Bastık'ın çocukluk ve gençlik yıllarının İzmir'de geçmesi, İlhan Bastık'ın da uzun yıllar bu şehirde yaşadığını ve İzmir kökenli olduğunu gösteriyor.

Aile Hayatı ve Çocukları

İlhan Bastık'ın aile hayatına dair bilgiler de sınırlı olmakla birlikte, Zeynep Bastık'ın annesi Özlem Atılgan ile yıllar önce yollarını ayırdığı biliniyor. Zeynep Bastık, verdiği röportajlarda anne ve babasının kendisi henüz çocukken boşandığını ifade etti. Bu ayrılığın ardından her iki taraf da kendi hayatlarını sürdürdü.

İlhan Bastık'ın Zeynep Bastık dışında bir çocuğu daha bulunuyor. Ünlü şarkıcının Timur adında bir erkek kardeşi var. Aile bağlarını sürdüren Bastık, çocuklarıyla zaman zaman bir araya gelerek vakit geçiriyor.

Havuz Başındaki Dans Videosu İddiası

Sosyal medyada "Zeynep Bastık'ın babası" iddiasıyla paylaşılan ve havuz başında dans eden bir erkeği gösteren video, kısa sürede viral oldu. Kullanıcıların ilgisini çeken bu görüntüler, İlhan Bastık'ın yeniden magazin gündemine gelmesine yol açtı. Ancak İlhan Bastık, genelde bu tür popüler kültür olaylarının dışında kalmayı tercih eden biri.