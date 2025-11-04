Aydın’da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle vatandaşları dolandıran şebekeye büyük bir darbe vurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksek kazanç vaadiyle tuzak kurdular

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin, sosyal medya platformlarında sahte yatırım ve borsa siteleri kurarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Dolandırıcılar, hazırladıkları sahte web siteleri üzerinden “yüksek kazanç garantili yatırım fırsatları” vaadiyle kullanıcıları sisteme yönlendirdi.

İki şüpheli firarda

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iki şüphelinin firari olduğu öğrenildi. Ekiplerin, kaçan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.