Son Mühür- İzmir genelinde 16–22 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından yürütülen uygulamalarda binlerce sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edilirken, toplam 25 bin 485 kişiye idari para cezası uygulandı.

En fazla ihlal “diğer kural hataları”nda

Denetimler kapsamında en yüksek ihlal sayısı 12 bin 874 ile “diğer kural ihlalleri” kategorisinde kaydedildi. Hatalı park, yasak yerlerde durma, hatalı şerit kullanımı ve çeşitli trafik düzenlemelerine uymama gibi ihlaller yer aldı.

Hız ihlalleri ilk sıralarda

Kent genelinde hız sınırlarına uymayan sürücüler dikkat çekti. Bir haftalık denetimlerde 4 bin 272 sürücü hız ihlali nedeniyle cezai işlemle karşılaştı.

Emniyet kemeri ihlalleri sürüyor

Denetimlerde 3 bin 672 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı belirlendi.

Direksiyon başında telefon kullanımı risk yaratıyor

Seyir halinde cep telefonu kullanımı da sık rastlanan ihlaller arasında yer aldı. Denetimlerde 1.735 sürücünün araç kullanırken telefon kullandığı tespit edildi.

Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman denetimi

Motosiklet kullanıcılarına yönelik kontrollerde 1.726 sürücünün koruyucu tertibat (kask, eldiven vb.) kullanmadığı belirlendi.

Kırmızı ışık ihlali: 1.013 sürücüye ceza

Trafik ışıklarına uymayan sürücüler de denetimlerden kaçamadı. 1.013 kişi kırmızı ışık ihlali nedeniyle cezalandırıldı.

Alkollü araç kullanımına geçit yok

Denetimlerde 193 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. Trafik ekipleri, alkollü araç kullanımının hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını tehlikeye attığını vurguladı.