Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Mart tahminlerine göre yurt genelinde yağış öngörülmüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayları beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike devam ediyor. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi’nde 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.
12 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 27°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA – 19°C – Az bulutlu ve açık
HATAY – 19°C – Az bulutlu ve açık
MERSİN – 23°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA – 14°C – Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI – 15°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR – 16°C – Az bulutlu ve açık
KONYA – 15°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU – 14°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE – 15°C – Az bulutlu ve açık
KASTAMONU – 15°C – Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK – 9°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
TOKAT – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 0°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 15°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 16°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 14°C – Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA – 17°C – Az bulutlu ve açık