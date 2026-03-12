Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Mart tahminlerine göre yurt genelinde yağış öngörülmüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayları beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike devam ediyor. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi’nde 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.

12 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

MANİSA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 27°C – Az bulutlu ve açık

ANTALYA – 19°C – Az bulutlu ve açık

HATAY – 19°C – Az bulutlu ve açık

MERSİN – 23°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA – 14°C – Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI – 15°C – Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR – 16°C – Az bulutlu ve açık

KONYA – 15°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU – 14°C – Az bulutlu ve açık

DÜZCE – 15°C – Az bulutlu ve açık

KASTAMONU – 15°C – Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK – 9°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu

TOKAT – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

TRABZON – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu

KARS – 0°C – Parçalı ve az bulutlu

MALATYA – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN – 2°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 15°C – Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP – 16°C – Az bulutlu ve açık

SİİRT – 14°C – Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA – 17°C – Az bulutlu ve açık