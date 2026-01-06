İstanbul Üsküdar’da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’in hedef alındığı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmişti

30 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Gümüştekin’e yönelik saldırının uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak yapıldığı tespit edilmişti. Olay yerinde yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan silahların AK-47 tipi uzun namlulu tüfek ile tabanca olduğu belirlenmişti.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakalanan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Adli makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda, tüm şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi. Zanlılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Yetkililer, saldırının azmettiricileri ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın genişletilerek devam ettiğini bildirdi. Olayın arka planına ilişkin yeni detayların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.