K (Kontrollü): İlgili iş yerinin denetim sürecinde olduğunu ifade eder.

Ş (Şüpheli): Sigorta bildirimine ilişkin ciddi bir usulsüzlük şüphesi bulunduğunu gösterir.

S (Sahte): İşlemin sahte olduğunun kesinleştiğini belirtir. Bu durumda yatırılan primler iptal edilir ve emeklilik hakkı geri alınır. Özellikle “S” kodunun ağır yaptırımlar anlamına geldiği vurgulanıyor.

Hileli yollarla emeklilik hakkı kazandığı tespit edilen kişiler için yalnızca maaşın kesilmesi söz konusu olmuyor. SGK, şimdiye kadar ödenen aylıkları ve karşılanan sağlık giderlerini yasal faiziyle birlikte geri istiyor. Sürecin, haciz uygulamalarına ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla açılabilecek davalara kadar uzanabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, fiilen çalışılmayan bir iş yerinde sigortalı gösterilmenin hem çalışan hem de işveren için ciddi yaptırımlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle isteğe bağlı sigorta gibi yasal yolların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Vatandaşlara ise e-Devlet kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde gecikmeden ilgili kurumlara başvurmaları öneriliyor.