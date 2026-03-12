Son Mühür - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve “hatır sigortası” üzerinden haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerini artırdı. Yapay zeka destekli analizlerle yürütülen kontrollerde, e-Devlet hizmet dökümünde bulunan bazı harf kodlarının emekliliğin iptaline ve yargı sürecine kadar gidebilecek sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.
Tam 650 bin emeklilik...
Son beş yıllık verilere göre, fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak bildirildiği belirlenen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemleri iptal edildi. SGK’nın yeni nesil algoritmalar sayesinde sahte iş yerlerini, paravan şirketleri ve gerçeğe aykırı sigorta bildirimlerini kısa sürede ortaya çıkardığı belirtiliyor.
Uzmanların verdiği bilgilere göre, e-Devlet hizmet dökümünde görülen harf kodları belirli durumları ifade ediyor:
K (Kontrollü): İlgili iş yerinin denetim sürecinde olduğunu ifade eder.
Ş (Şüpheli): Sigorta bildirimine ilişkin ciddi bir usulsüzlük şüphesi bulunduğunu gösterir.
S (Sahte): İşlemin sahte olduğunun kesinleştiğini belirtir. Bu durumda yatırılan primler iptal edilir ve emeklilik hakkı geri alınır. Özellikle “S” kodunun ağır yaptırımlar anlamına geldiği vurgulanıyor.
Faiziyle geri alınıyor
Hileli yollarla emeklilik hakkı kazandığı tespit edilen kişiler için yalnızca maaşın kesilmesi söz konusu olmuyor. SGK, şimdiye kadar ödenen aylıkları ve karşılanan sağlık giderlerini yasal faiziyle birlikte geri istiyor. Sürecin, haciz uygulamalarına ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla açılabilecek davalara kadar uzanabildiği belirtiliyor.
Uyarı yapıldı
Uzmanlar, fiilen çalışılmayan bir iş yerinde sigortalı gösterilmenin hem çalışan hem de işveren için ciddi yaptırımlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle isteğe bağlı sigorta gibi yasal yolların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Vatandaşlara ise e-Devlet kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde gecikmeden ilgili kurumlara başvurmaları öneriliyor.