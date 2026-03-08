Son Mühür- İran'la savaş ikinci haftasına girerken, NPR/PBS News/Marist'in son anketine göre Amerikalıların yüzde 56'sı Başkan Trump'ın savaş kararına karşı çıkıyor. 2-4 Mart tarihleri arasında 1.591 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada Trump'ın İran politikasına onay verenlerin oranının sadece yüzde 36'yla sınırlı kalması dikkat çekiyor.

18-24 yaş arasındaki gençlerde savaşa karşı çıkanların oranı yüzde 64 gibi ezici bir sonuca ulaşıyor.

Yaşananlar bir paradoks...



Savaşın daha ilk günlerinde olmasına rağmen ABD kamuoyunda yeterli desteğin olmadığına dikkat çeken ekonomist Ali Cenk Gözen yaşananları paradoks olarak nitelendirdi.

''Siyaset biliminde en çok referans verilen çalışmalardan biri Mueller’in meşhur araştırmasıdır. Bu çalışma, ABD’nin askeri müdahalelerine verilen kamuoyu desteğinin savaşın başında zirveye ulaştığını, ardından zamanla düzenli biçimde gerilediğini gösterir'' hatırlatmasında bulunan Gözen,

''İran-ABD gerginliğinde ise ilginç bir paradoks var. Normal şartlarda savaşın başlangıcında bile bir 'destek etkisi' beklenir. Oysa anketlerde görülen yüksek muhalefet, daha başlangıç aşamasında bile çoğunluğun karşı olduğunu gösteriyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Trump'ın son açıklamalarına dikkat...



''Trump’ın son açıklamaları da giderek “Öyle demedim de böyle dedim. Aslında tam olarak onu kastetmedim” çizgisine evrilmiş durumda'' diyen Ali Cenk Gözen,

''Bu durum hem kararsızlığa hem de net bir plan eksikliğine işaret ediyor. Bu hafta okurken beni en çok şaşırtan şeylerden biri, bir Senato üyesinin

“ABD hükümeti bize neden orada olduğumuzu anlatamıyor” demesiydi. Kendin ikna değilsen kimseyi ikna edemezsin'' sözlerine dikkat çekti.



Savaş ne zaman biter?



Ali Cenk Gözen, daha başlangıcında bile destek bu kadar sınırlıyken, 'Savaş bu hafta biter', '3 ay sürer', 'Yaza kesin biter' gibi şeyler söylemek çok hala çok güç.

Ancak bir şey çok net bence. ABD bu seviyedeki kamuoyu desteğiyle uzun bir savaşı sürdürmekte zorlanır hatırlatmasında bulundu.

