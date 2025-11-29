Gürcistan’daki muhalefet koalisyonu “Güçlü Gürcistan” liderlerinden Vatandaşlar Partisi Genel Başkanı Aleksandre Elisaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi’nin evrak dairesi birimini kundaklama girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elisaşvili’nin olay sırasında ateşli silah kullanarak güvenlik görevlilerine direnç gösterdiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şu detaylar paylaşıldı:

Elisaşvili, sabah saatlerinde yüzünü gizleyerek mahkeme evrak dairesinin camını çekiçle kırdı. İçeri girdikten sonra birime ait eşyalar, teknik ekipman ve dökümanlar dahil olmak üzere çeşitli noktalara benzin dökerek binayı yakmaya çalıştı.

Güvenlik görevlileri tarafından fark edilip müdahale edilen Elisaşvili, ateşli silahını kullanarak görevlilere direndi ve fiziksel saldırıda bulundu. Müdahale sırasında bir güvenlik görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, Elisaşvili ise gözaltına alınırken gösterdiği direniş sonucu yaralandı.

Polis, olayda kullanılan araç ve gereçleri delil olarak ele geçirdi. Soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu’nun 19-187. maddesi kapsamında sürdüğü bildirildi. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, Elisaşvili’nin gözaltı sonrası yüzünde darp izleri olduğu görüldü.