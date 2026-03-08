Son Mühür- ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı balistik füze ve dronlarla savaşı Körfezê yayarak cevap veren İran, Katar ve Bahreyn'de radar tesislerini de hedef listesine almıştı.

Çevirmen ve uluslararası siyasal analist Hazal Yalın, İran'ın kullanılamaz hale getirdiği radar tesisleriyle ilgili Forein Affairs ve Politico'nun değerlendirmelerini mercek altına aldı.

En az 5-8 yıl...



''Foreign Affairs’in Körfez’de yok edilen ABD radarları ve tesisleriyle ilgili tahminini not etmiştim; ona göre en az bir milyar dolar ve en az bir yılda ancak yerine konulabilirdi.'' hatırlatmasında bulunan Yalın,

''Politico’nun hesabı ise farklı; sadece Katar’daki sadece AN/FPS-132 radarları ancak 1,1 milyar dolar masrafla ve ancak 5-8 yılda mümkün olabilir. Bahreyn’de yok edilen aynı tip radarlar için masraf daha az: 1-2 yıl ve 50-70 milyon dolar'' bilgisini paylaştı.



Çin ayrıntısına dikkat...



Hazal Yalın, ''Şöyle bir ayrıntı da var: bu sistemlerin yeniden üretimi için 77,3 kilogram galyum gerekli; ama onu da tamamen (piyasanın yüzde 98’i) Çin kontrol ediyor. Bu hesabın içinde Ürdün, Suudi Arabistan yok; keza diğer radar ve erken uyarı sistemleri de yok'' hatırlatmasında bulundu.